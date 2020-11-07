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حظك اليوم السبت 7 -11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:07 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتميز بطبيعته المرحه، فلديه قدرة على إضفاء البهجة على المكان الذي يوجد به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

 اليوم تحسن التصرف وتستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك المالية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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