حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى جاهدًا في الحصول على المناصب، إذ إنّه يتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يمنحك حسا عمليا وموهبة ابتكارية يمكنك الاعتماد عليها، فقط تحر الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تحافظ على اللباقة والهدوء في معاملاتك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.