حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد حاضر البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك متألقا ويمدك ذلك بالحماس والحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.