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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 7-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:08 ص | السبت 07 نوفمبر 2020
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يحب السيطرة على كل الأمور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني 

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءً في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب المبالغة في الزهو بنفسك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

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