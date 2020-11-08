عاجل.. استمرار تعطيل الدراسة غدا بمطروح بسبب الأمطار

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن اللواء خالد شعيب، المحافظ، قرر استمرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين، لليوم الثاني على التوالى، في جميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، بسبب الأمطار في ظل استمرار حالة الطقس السيىء في مدن المحافظة.

وقال "النيلي" في تصريح خاص لـ "الوطن" إن هناك جهود تجرى لسحب مياه الأمطار من داخل أروقة المدارس، في ظل الأمطار الغزيرة التى تشهدها مطروح على مدار يومين.

وأعلن محافظ مطروح حالة الطوارىء على مستوى المحافظة، وتستمر الأمطار في السقوط على مطروح والساحل الشمالي، من مدينة الحمام شرقا، حتى مدينة السلوم غربا.

ويتابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، ميدانيا مع فرق الطوارئ بمجلس المدينة إزالة تجمعات مياه الأمطار بطريق الخروبة والمدخل الغربي للمدينة بطريق السلوم، بسيارات ومعدات شفط المياه، ضمن جهود المدينة على مدار يومين في شفط مياه الأمطار، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، المحافظ، بسرعة إزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة.

وقال "جاب الله" ، إن رجال إدارة تحسين البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يواصلون العمل على مدار الساعة يوميا، لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لإزالة تجمعات الأمطار.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين، على رقم 0464933105 / 0464935266، ورفع مجلس المدينة حالة الطوارئ بسبب مواصلة استمرار الطقس غير المستقر.

واستعدت جميع السيارات والمعدات للعمل علي مدار الساعة، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار، وجارى العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.

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