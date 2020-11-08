صور.. وزير الداخلية الأسبق يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع

أدلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، داخل لجنته الانتخابية بالتجمع الخامس.

وواصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولاته بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث زار لجنة مدرسة عبدالعزيز آل سعود الرسمية للغات بمصر الجديدة، ولجنة مدرسة طبري الحجاز بالنزهة، ولجنة مدرسة الشهيد شريف مناع بمدينة نصر، ولجنة مدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب، ولجنة مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بغرب القاهرة.

وحرص المحافظ خلال جولته، على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر، وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن، ومبردات المياه والمراوح، ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

كما حرص المحافظ على تفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة متروكة بالشوارع المحيطة.

أشاد محافظ القاهرة، بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد.