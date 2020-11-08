عاجل.. ميس حمدان تعلن لـ"الوطن" إصابتها بـ كورونا وتخضع للعزل المنزلي

أعلنت الفنانة ميس حمدان، إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت لـ"الوطن"، أنها عزلت نفسها في البيت.

وفي مطلع الشهر الماضي، كانت أجرت الفنانة ميس حمدان تحليل فيروس كورونا، بعد اختلاطها بحالة مصابة بالفيروس، علمت "الوطن" أن ميس تنتظر نتيجة التحليل، وذلك للاطمئنان على صحتها وصحة المقربين منها، ووالدتها وأسرتها.

وكانت الفنانة الأردنية ميس حمدان، كشفت عن انتهائها من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي"، التي تقدمها باللهجة الخليجية، قالت ميس لـ"الوطن": "الأغنية من كلمات وألحان الفنان السعودي محمد البدر، وهي تعيدني من جديد للغناء الخليجي، بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات".

أضافت أن الموعد النهائي لطرح الأغنية سيكون منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وفي شهر سبتمبر أعلن المنتج نصر محروس، مالك شركة فري ميوزيك، تعاقده مع الفنانة ميس حمدان على توزيع ديچيتال لأغنية خليجية جديدة بعنوان "صح صح"، سيجري طرحها خلال أيام قليلة على القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب".