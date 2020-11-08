صور.. موجة شديدة البرودة تضرب الإسكندرية وأمطار غزيرة

اجتاحت الأمطار الرعدية الغزيرة مختلف أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، صاحبها رعد وبرق، وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثانى على التوالي.

وتسببت موجة الطقس السيئ التي تعد الأسوأ هذا الشتاء، في تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة، ودفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين وأهالي الإسكندرية توخي الحذر ‏واتباع التعليمات، للحفاظ على سلامتهم عند تساقط الأمطار بغزارة، بعد وصول خرائط الطقس.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه بناءً على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، الواردة من الهيئة العامة للأرصاد، وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، التي تؤكد وجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة بعدد من المناطق، وهي كالآتي: "في الفترة من الساعة 2 ظهراً إلى 3 عصراً، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء مركز ومدينة برج العرب والعجمي، وكثافة متوسطة إلي خفيفة بباقي المناطق، وفي الفترة من 4 عصرا إلى 7 مساءً، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وشرق، وكثافة متوسطة إلى خفيفة باقي المناطق، ومن الساعة 8 إلى 10 مساءً، تشير إلى احتمالات كثافة متوسطة للأمطار على مناطق المنتزه أول والمنتزه ثان، نهيب بالمواطنين بتلك المناطق توخي الحذر، ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

1- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

4- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

5- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق.

6- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.