بخلاف المكنسة.. كم نوّة تتعرض لها الإسكندرية على مدار العام؟

شهدت العديد من مناطق الإسكندرية، غرق شوارعها أمس، بعد ارتفاع منسوب المياه بصورة كبيرة في الشوارع وانسداد الشنانيش، بعد ان اجتاحت المدينة أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وذلك لاستقبال "نوة المكنسة"، التي ضربت المدينة، وتسببت في غرق عدد كبير من مناطق الإسكندرية الرئيسيه أهمها منطقة الكورنيش.

وبخلاف نوة "المكنسة" فهناك 18 نوة أخرى تضرب مدينة الإسكندرية على مدار العام، تستعرض "الوطن" أسمائها وتوقيتاتها وفقًا للموقع الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية على النحو التالي:

نوة رأس السنة

يعقب "عيد الميلاد" نوة "رأس السنة" والتي تشهد أمطار لمدة 4 أيام تبدأ في 2 يناير ويصاحبها رياح غربية.

نوة الفيضة الكبرى

وتبدأ "الفيضة الكبرى" في 12 يناير من كل عام بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وتستمر عادة لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الدخيلة والإسكندرية.

نوة الغطاس

وتتزامن هذه النوة، مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتأتي في 19 يناير من كل عام وتستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم

وتبدأ نوة الكرم في 28 يناير من كل عام وتستمر لمدة 7 أيام، وتكون مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة.

نوة الشمس الصغيرة

تبدأ هذه النوة في 18 فبراير من كل عام وتستمر 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار، وعرفت بهذا الاسم، لأن الشمس تظل ساطعة خلال سقوط الأمطار.

نوة السلوم

وتبدأ نوة السلوم على الإسكندرية في 2 مارس من كل عام، وتكون مصحوبة برياح جنوبية وغربية وأمطار تستمر لمدة يومية.

نوة الحسوم

وبعد انتهاء نوة "السلوم"، تهب نوة الحسوم التي تبدأ في 9 مارس من كل عام وتستمر لمدة 7 أيام، إذ يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار.

نوة الشمس الكبيرة

وعلى مدار يومين، تهب على الإسكندرية رياح شرقية وغالبًا ما تكون ممطرة وتسطع خلالها الشمس بقوة، إذ تبدأ هذه النوة في 18 مارس من كل عام.

نوة العوة وبرد العجوزة

وفي الأسبوع الأخير من شهر مارس خاصة يوم 24، تبدأ نوة العوة ويصاحبها رياح شرقية، ممطرة أحيانًا وتستمر لمدة 6 أيام.

نوة الخماسين

وتحمل هذه النوة رياح الخماسين، وتهب على الإسكندرية في 23 من شهر أبريل وتستمر لمدة يومين، وتكون هذه الرياح ساخنة شرقية، وفي بعض الأحيان تكون محملة بالأتربة والرمال.

نوة رياح النقطة

وبحلول شهر يونيو ومع بداية فصل الصيف يوم 18 يونيو من كل عام، تأتي رياح النقطة التي تكون شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين.

نوة رياح الصليب

وتبدأ نوة "رياح الصليب" على عروس المتوسط في 30 سبتمبر من كل عام، وتستمر لمدة 3 أيام، وتكون مصحوبة برياح غربية ساخنة.

نوة رياح الصليبة

وفي 20 أكتوبر من كل عام، تبدأ نوة الصليبية في الهبوب على المدينة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتكون مصحوبة برياح غربية غير ممطرة.

نوة المكنسة

وتعتبر هذه النوة هي أولى النوات الشديدة، والتي يبدأ بها فصل الشتاء على المدينة الساحلية في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر فضلًا عن الأمطار الغزيرة.

نوة باقي المكنسة

ثم تأتي بعد ذلك نوة "باقي المكنسة" لمدة أربعة أيام أخرى تبدأ في 22 نوفمبر، تكون مصحوبة برياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.

نوة قاسم

وتبدأ نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر تحديدًا في اليوم الرابع، وتستمر لمدة 5 أيام، إذ تكون مصحوبة برياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

نوة الفيضة الصغيرة

وفي 19 ديسمبر من كل عام، وقبل احتفالات العام الجديد، تهب على المدينة الساحلية رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وتستمر لمدة 5 أيام.

نوة عيد الميلاد

وعرفت بهذا الاسم نظرًا لتزامنها مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد المسيح، وتبدأ في 28 ديسمبر ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية وتستمر لمدة يومين فقط.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، علقت على السيول التي شهدتها الإسكندرية أمس، موضحة أنّها عبارة عن نوة ويكون لها جدول خاص للصيادين ويكون قبل وجود تنبؤات جوية أو بحرية ويكون خاص بهم لعملية الصيد، وولا يشترط أن تكون كل النوات مصاحب لها أمطار أو حالة من عدم الاستقرار.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنّ الذي يؤكد وجود النوة من عدمها هو وجود خرائط توزيعات التغطية، ووفقًا لكل الخرائط فإنّها تؤكد وجود منخفض جوي على منطقة الساحل الشمالي والذي سيؤثر على الساحل الشمالي كله وليس مدينة الإسكندرية فقط، بل "سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، السلوم، سيدي براني"، ويمتد لبعض المناطق من الوجه البحري خاصة شمالا: "بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، دمنهور"، وكل ذلك سيتأثر بالأمطار.