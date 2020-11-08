بلدها نور عينها.. "أم عاطف" كفيفة سبعينية تدلي بصوتها: جيت عشان مصر

اكتظت باحات مدرسة منطقة الزاوية الحمراء بالناخبين من المواطنين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية عام 2020، ومن بينهم سيدة مسنة، اجتازت الصفوف لتدخل إلى لجنتها من اجل المشاركة في الاقتراع، متحدية إعاقتها.

الحاجة نعيمة أو "أم عاطف" كما يطلق عليها جيرانها، سيدة كفيفة في عمر 76 عاما، حضرت في لجنتها الانتخابية في تمام الثانية ظهرا ، متحدية مرضها وإعاقتها وكبر سنها.

ترى الحاجة نعيمة أن مشاركتها وأمثالها من كبار السن هي خطوة مهمة وضرورية تثقل من قيمة الاقتراع وتزيده قيمه، وتعطي أملا في مستقبل دائرتها.

صممت السيدة السبعينية على الحضور مبكرا من أجل الانتخاب ، "المرض بس هو اللي حاشني امبارح، وجيت النهاردة بدري عشان بلدي مصر".

علي الرغم من أن "أم عاطف" فاقدة للبصر ولكنها مازالت تتمتع بالبصيرة، التي ترشدها لما هو واجب فعله وتدفعها لتمني الأفضل لمنطقتها، "نفسي النائب اللي ييجي يتقي ربنا فينا ويراعي للناس، ويخدمهم بجد".

وشهدت الساعات الأولى من اانتخابات البرلمان للمرحلة الثانية عام 2020، توافد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الديموقراطي.

وظهر إقبال شديد من كبار السن أما المدارس الانتخابية لوضع صوتهم داخل الصناديق واختيار المرشح للانسب لوجهة نظرهم، بحسب الحاجة نعمه او "ام عاطف"، التي أكدت ل"لوطن" علي حرصها الدائم علي المشاركة في المناسبات الوطنية. كما زين اللجان الانتخابية حضور ذوي الاعاقة الذين حضروا من اجل ترك بصمتهم في مصير دائرتهم، مؤكدين على أهمية مشاركتهم السياسية.

وفتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزاوية الحمراء أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. يأتي ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين أثناء عملية التصويت.

وفي الزاوية الحمراء، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحا مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء المصوتين في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان.

وانطلق اليوم ثاني محطات قطار انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء". ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين.