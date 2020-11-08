إقبال كثيف على لجان الانتخابات بالسيدة زينب والدرب الأحمر

فتحت لجان دائرة السيدة زينب والدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، أبوابها بعد انتهاء فترة استراحة الغذاء، وذلك في اليوم الثاني من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة لتأمين اللجان.

واحتشد العشرات من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بعد فترة استراحة الظهيرة، وتصدرت السيدات والشباب المشهد الانتخابي، وكذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وتشهد دائرة السيد زينب والدرب الأحمر، صراعا شديدا بين عدد من المرشحين على المقعد الفردي للدائرة، بين كل من الطاهر عبدالحميد، مرشح حزب مستقبل وطن، وسمير صبري المحامي بالنقض، وهاشم طلعت الصحفي، وأحمد الونش مرشح حزب أبناء مصر.

وانطلقت صباح أمس السبت، انتخابات الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كبوابات التعقيم وتوزيع المطهرات والكمامات على الناخبين أمام لجان الانتخابات.