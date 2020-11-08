مختار: أتوقع إعلان محافظة الدقهلية "الأعلى تصويتا" في انتخابات النواب

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن معدل تدفق للناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب في اليوم الثاني أكثر من أمس نظرا لوجود أمطار، ولكن اليوم الجو جيد للغاية ونسبة التصويت عالية، وجميع اللجان بها بهجة وفرحة أكثر من كونها انتخابات.

وأضاف مختار، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لا يوجد أي ملاحظات اليوم على الانتخابات على خلاف أمس كان هناك تأخير في بعض اللجان، ولكن اليوم لا يوجد أي تأخير لأن جميع القضاة عرفوا أماكنهم وأصبحوا لا يوجد هناك فرصة للتأخير وكل اللجان بدأت في نفس التوقيت.

وأكد، أن تدفق المواطنين على اللجان الانتخابية كثير للغاية اليوم، وأنه من المتوقع عندما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج ستكون محافظة الدقهلية في المقدمة، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد منذ أمس لمواجهة أي أمطار من خلال عمل تندات على كل اللجان بحيث يتم حماية المواطن -القادم للإدلاء بصوته- من الأمطار.

كما وجه التحية لأهالي محافظة الدقهلية على نزولهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 متمنيا للجميع مزيد من التقدم، وأدعو كل أهلي وأخواتي في الدقهلية بالنزول اليوم لاستكمال هذا العرس الانتخابي.

وانطلقت صباح يوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.