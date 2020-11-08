اليوم الحاسم ومضادات فيروسية جديدة.. ملامح بروتوكول علاج كورونا

تستعد وزارة الصحة والسكان للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الوزارة ممثلة في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالوزارة التخطيط لبروتوكول علاجي استباقي.

وأعلنت اللجنة اليوم انتهائها من البروتوكول والإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتكشف "الوطن" ملامح البروتوكول العلاجي الجديد في نقاط من خلال حديث الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وهى:

- البروتوكول العلاجي أصبح جاهزا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

- البروتوكول الجديد يصل عدد صفحاته لـ24 صفحة شاملة طرق التشخيص والعلاج.

- وفقا للبروتوكول العلاجي الجديد، اليوم الـ12 في عمر إصابة المريض يعد يوما مفصليا حيث يفصل بين استخدام مضادات الفيروسات وأدوبة تثبيط المناعة، مشيرا إلى أن كورونا ليس مرضا قاتلا في حالة البدء مبكرا في العلاج.

- تم إضافة مجموعة من مضادات الفيروسية لتتناسب مع ظروف فضل الشتاء وانتشار الأمراض الفيروسية.

- يحتوي البروتكول العلاجي علي هيدروكسي كلوروكوين وزنك وفيتامين سي ومضاد تجلد وخافضات الحرارة وأوسيلتاميفير وأزيثروميسين وزنك وفيتامين سي ومضادات حيوية والستيرويدات "الكورتيزون".

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح مجددًا إلى أولياء الأمور لحماية أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي أهمها عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول عليها من المصادر الرسمية، وعدم مشاركة الأدوات بين التلاميذ، وتناول الأطعمة المفيدة والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بالمنزل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.