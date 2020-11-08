آخر أخبار مصر.. غلق المنشآت غير الملتزمة بإجراءات كورونا ووظائف شاغرة

تقدم "الوطن" لقرائها، قائمة بأبرز القرارات والأخبار الخدمية التي تهم المواطنين وتؤثر على حياتهم اليومية، استمرارا للخدمات التي تقدمها، وجاءت آخر أخبار مصر، على النحو التالي:

3 أيام غلق للمنشآت غير الملتزمة بإجراءات مواجهة كورونا

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن مجلس الوزراء، قرر فرض عقوبة الغلق لمدة 3 أيام، على المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح" 15 نوفمبر

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، فيديو جديدًا لها من كواليس مسلسل "الآنسة فرح"، وعلقت على الفيديو قائلة إن الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، يبدأ عرضه يوم 15 نوفمبر الجاري.

تعليق الدراسة في 4 محافظات بسبب الطقس

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي، ولا توجد صحة لما يجري تداوله بتعليقها في كل المحافظات، على أن يجري تعليق الدراسة بـ4 محافظات فقط هي (البحيرة – الإسكندرية - مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية، بناءً على التحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بشأن الطقس في هذه المحافظات.

إجراءات جديدة من جامعة سوهاج لمنع تفشي كورونا

أصدرت جامعة سوهاج، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تضمنت منع التجمعات والحفلات داخل الحرم الجامعي، والاهتمام بنظافة دورات المياه والمرافق العامة، والتأكد من توافر المطهرات والمنظفات داخل الكلية، وعدم دخول الجامعة إلا بارتداء الكمامة الطبية واستخدام كاشف الحرارة، بجانب الحفاظ على التهوية الجيدة بقاعات المحاضرات.

توقعات بسقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية اليوم

توقعت غرفة عمليات التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، تساقط الأمطار بكثافة غزيرة اليوم، في مناطق الشرق والمنتزه أول وثان حتى 7 مساءً، على أن تهدأ لمدة ساعة، وتعاود السقوط بكثافة عالية وغزيرة في الساعة 8 حتى 10 مساءً.

مواعيد استلام وحدات المرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة

تسلم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 552 وحدة سكنية في 23 عمارة بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" بمدينة القاهرة الجديدة، بدءًا من اليوم الأحد 8 نوفمبر، وحتى الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل.

وظائف شاغرة للشباب من جميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، في تخصصات مختلفة، برواتب تبدأ من 2500 جنيه حتى 6000 جنيه، بالإضافة إلى عمولات تصل لـ12 ألف جنيه.