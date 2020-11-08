تعطيل الدارسة بشمال سيناء غداً لتعقيم وتطهير المدارس

قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار تعطيل الدراسة في جميع المدارس والادارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، غداً الاثنين، لإجراء أعمال تعقيم وتطهير المدارس، بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب.

وأكد حمزة رضوان، وكيل التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان اليوم الأحد، أنه بناءً على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر تعطيل الدراسة غداً الاثنين بجميع المدارس.

وكان المحافظ قد أعلن عن تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، بسبب إجراء انتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين بمختلف مراكز المحافظة.