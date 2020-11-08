ضبط صاحب محل بحوزته 60 ألف جنيه يوزعها على الناخبين لصالح "مرشح" ببنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب محل أمام إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم أول بنها، بحوزته مبلغ 60 ألف جنيه، يقوم بتوزيعها علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم لمرشح ببنها، تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، بضبط صاحب محل يدعي م. ا، بحوزته مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه، أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدينة بنها، وبونات ليوزعها علي الناخبين لصالح إحدى المرشحين، وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر تقدمت المرشحة ألفت عبد الرؤوف، بقائمة المستقلين ببلاغ لمركز شرطة بنها، بسبب سقوط "سيستم" قاعد بيانات الناخبين الذين يدلون بأصواتهم بالعملية الانتخابية، وتحرر محضر إثبات واقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث، إخطارا بقيام المرشحة ألفت عبد الرؤوف، بقائمة المستقلين رمز الثعلب، بعمل محضر إثبات حالة بسقوط شبكة الناخبين منذ الساعه الواحدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط أحد سماسرة الانتخابات أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين وإجبارهم للتصويت لصالح أحد المرشحين المستقلين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من أهالى مركز ومدينة كفر شكر يفيد وجود بعض الأشخاص يوزعون مبالغ مالية أمام لجان الانتخابات البرلمانية بالمدينة للتصويت لصالح أحد المرشحين مما أساء غضب واستياء باقى المرشحين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتم ضبط ع . ك . ح 36 سنة أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.