أستاذ مناعة عن "فناني الجونة" المصابين بكورونا: "بطلوا المبوسة دي"

علق الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، على إصابة عدد من الفنانين والفنانات الذين شاركوا في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصباح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "هذا النوع من المناسبات والتجمعات كان من المفترض أن يشهد تطبيق أسلوب العزل ونبطل المبوسة اللي فاتحينها دي ونبطل الحاجات اللي ممكن تنقل العدوى وارتداء الكمامات وكل ده مكنش موجود".

وأضاف: "أينشتاين قال إن الغبي هو من يفعل نفس المقدمات وينتظر نتائج مختلفة، لكن هم بيعملوا نفس المقدمات وبالتالي لازم النتائج تكون واحدة".

وأعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق، إصابة ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 أيام بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية من بينهم الفنانة نشوى مصطفى التي قالت إنها تتعرض للموت البطيء بسبب الفيروس.

وتكرر نفس الأمر تكرر مع الفنانة "بسمة" التي أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، ومن بين القائمة أعلنت كل من الفنانة سارة عبد الرحمن والاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي، بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة، ربنا يسلّم الجميع".