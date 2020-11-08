إصابة 21 بينهم 8 أطفال في انقلاب "ميكروباص" بصحراوي المنيا

أصيب 21 شخصاً، بينهم 8 أطفال، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل قليل، بزمام مركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة مساء اليوم الأحد، بوقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أجرة، على الطريق الصحراوي الشرقي "القديم"، بالقرب من قرية "بني حسن الشروق"، أمام مركز أبوقرقاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، تبين إصابة 21 شخصاً، معظمهم من عائلة واحدة، من بينهم 8 أطفال، تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى المنيا العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف، كما انتقل رجال المرور لرفع حطام السيارة، وتسيير الحركة على الطريق، كما تم تشكيل لجنة فنية للمعاينة ومعرفة أسباب وظروف الحادث.