رئيس الزمالك "المعزول" يعاني العزلة والتوتر ويهاجم منتقديه

حالة من القلق الشديد يعيشها رئيس نادي الزمالك "المعزول"، منذ انطلاق انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، خوفاً من فقد الحصانة وكرسي البرلمان، حيث ينافسه اثنان من النواب الحاليين، علاوة عن 35 مرشحاً، هم إجمالي عدد مرشحي الدائرة.

ودخل "المعزول" الفيلا، التي يعيش بها في قرية "بشالوش"، وظل بها طوال أول يوم من الانتخابات، يتابع اللجان من خلال نجله "المرشح الخاسر" في دائرة الدقي بالجيزة، ولم يخرج في اليوم الثاني إلا بعد الخامسة مساءً، في جولة محدودة، اقتصرت على لجان قريته وبعض القرى المجاورة، ولم يدخل أي قرية أخرى من قرى الدائرة، التي يزيد عددها على 50 قرية، علاوة على مدينة ميت غمر نفسها، التي تضم ثلث أصوات الدائرة.

وبدا التوتر الشديد على رئيس الزمالك "المعزول"، في التصريحات التي أدلى بها خلال الجولة، حيث اتهم "جهات كثيرة" بالتركيز عليه فقط، ونسوا الانتخابات الأمريكية، بل والانتخابات التي تجري في باقي محافظات مصر.

وكال الشتائم لمن اعتبر أنهم يركزون معه في الانتخابات، متوعداً بـ"تصفية الحسابات" مع كل من يهاجمه، سواء داخل مصر أو خارجها، بعد انتهاء الانتخابات.

وأنهى "المعزول" جولته السريعة على اللجان، وعاد مرة أخري إلى محل إقامته بقرية "بشالوش"، لمتابعة نتائج الفرز من داخل الفيلا.

ومخصص لدائرة ميت غمر مقعدان، وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقرا انتخابيا، منهم 35 لجنة بالمدينة، و 134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألف و 448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف 687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و 135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر علي القري والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهى " مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة علي المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.