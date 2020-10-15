غازتك للمواطنين: حوِّل سيارتك للغاز الطبيعي واحصل على هدية فورية

تستهدف الدولة خلال الفترة الحالية زيادة أعداد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وإحلاله محل الوقود السائل، خاصة مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضرورة استخدام الغاز بدلًا من البنزين والسولار، نظرًا لتوفره لدي الدولة، ما يقلل من أعباء فاتورة الاستيراد للوقود من الخارج.

وأكد السيسي حق الدولة في عدم ترخيص السيارات الجديدة التي لا تعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على ضرورة طرح مبادرات وتسهيلات لتحويل السيارات للتسهيل على المواطنين، وتوفير التمويل اللازم للتحويل، على أن يكون هناك إمكانية لتكون الفوائد صفرية لعدد من البرامج.

وفي هذا السياق قامت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين بتقديم عروض للعملاء الجدد الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت غازتك إنها ستعطي هدية لكل العملاء الجدد خلال تحويل السيارة وهي هدية عبارة عن عبوة 4 لترات زيت من شركة إيني العالمية مجانا، موضحة أن تحويل السيارات يوفر الكثير للمواطنين.

وأوضحت أن الشركة تقدم ميزة التقسيط للعملاء على عام كامل بدون فوائد أو مقدم وبالعديد من أنظمة السداد.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كل سيارة لها نظام تحويل خاص بها، وأن وقت التحويل يستغرق فقط 4 ساعات.

ولفتت إلى أنه لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز الطبيعي القديم منها والحديث.

وأضافت أن التحويل لا يضر بالسيارة ولكن يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لا يتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

وأشارت إلى أنه فيما يخص عزم المحرك، فإن نتيجة دخول الغاز داخل غرفة الاحتراق في صورة غازية تصبح الكمية اللازمة من الغاز الطبيعي أقل نسبياً من الكمية المطلوبة في الوقود السائل، ما يؤثر في القدرة على التسارع بنسبة لا تتعدى 6% في أقصى ظروف التشغيل ولكن ذلك يساعد على التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي عن البنزين بنفس النسبة.