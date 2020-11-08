الصحة تكشف: 3 شهور مُقبلة تحدد مصير كورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد خاصة الثلاث اشهر القادمين ديسمبر ويناير وفبراير تزامنا مع دخول فصل الشتاء

وأكدت وزارة الصحة والسكان علي زيادة الاصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة في حال عدم ارتداء الكمامات والعمل علي التخلص منها لأنها ستصبح مصدر لانتشار العدوي .

ووضعت الوزارة مجموعة الإرشادات الخاصة بارتداء الكمامات بشكل آمن، أوضحت الوزارة أنه يجب عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وأن يتم تغطية الأنف والفم بها، وعد¹م خلعها عند التعامل مع الآخرين في مسافة تقل عن متر، لافتة إلى أنه وفقًا لتبؤات منظمة الصحة العالمة فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري ديسمبر ويناير وفبراير.

وقالت الوزارة إن الأنشطة اليومية للمواطنين من حيث احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس تنقسم إلى أنشطة منخفضة الخطورة مثل التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة، وأنشطة متوسطة الخطورة مثل التسوق حيث يكون التواجد في أماكن التسوق فترة زمنية قليلة، وأنشطة شديدة الخطورة وهي الأنشطة التي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين في أماكن مغلقة لفترة طويلة مثل صالات المطاعم المزدحمة، والسينما، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام في مصر ودول العالم نتيجة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول ضد فيروس كورونا المستجد خلال ال ٤ أشهر الأخيرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف