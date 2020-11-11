تين وزيتون وآبار.. مشروعات زراعية في مطروح للاستفادة من مياه الأمطار

تتساقط على منطقة الساحل الشمالي المغربي في مطروح كميات كبيرة من مياه الأمطار، خاصة في فصل الشتاء، من جانبها تقوم وزارة الزراعة بمشروعات للاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة.

قال الدكتور سيد خليفة مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إنه جرى تنفيذ عدد من المشاريع في محافظة مطروح للاستفادة من مياه الأمطار، عن طريق حصاد المياه، للحد من مشاكل ارتفاع معدلات التصحر في عدد من المناطق بالساحل الشمالي من خلال تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف خليفة، أنه جرى تنفيذ المشروعين في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وبلغت منطقة عمل المشروع 12.600 كم2 "حوالى 3 مليون فدان"، وتمتد بطول نحو 300 كم من الغرب للشرق بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط من قرية فوكة شرقا إلى مدينة السلوم غربا وعمق حوالى 50 كم من الشمال للجنوب وتضم 22 ألف أسرة بدوية .

وأوضح مدير مكتب أكساد في القاهرة، أن هذه المنطقة تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار خلال فصل الشتاء كمصدر رئيسي لمياه شرب الإنسان والحيوان وكذلك ري الزراعات المطرية المتمثة في التين والزيتون واللوز والشعير، حيث يبلغ متوسط المعدل السنوي لسقوط الأمطار 140 مم، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المشاريع تم توفير 172 ألف متر مكعب من مياه الشرب للإنسان والحيوان والري التكميلي في منطقة جافة تعتمد بشكل أساسي على مياه الامطار كمصدر رئيسي ووحيد للمياه لشتى الاستخدامات.

وأشار خليفة إنه تم تنفيذ مشروعات لإقامة 1020 منشاة حصاد مياه متمثلة في إنشاء آبار جديدة وصيانة وإعادة تاهيل الآبار الرومانية والتي يعود تاريخ إنشاؤها إلى العصر الروماني وفقدت قدرتها على خزن الماء بفعل الزمن والعوامل الجوية للإستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمعات البدوية في مطروح، إضافة إلى مساهمتها في توفير مياه الشرب لعدد 10600 فرد يمثلون 1516 أسرة من المجتمعات المحلية البدوية وتوفير تكلفة نقل المياه من المدن إلى المجتمعات البدوية اعتمادا على مياه هذه الآبار والتي انعكست على الأسرة البدوية في تخفيض تكاليف المعيشة بمناطق مشروعات حصاد مياه الأمطار، إلى جانب تقليل زمن الوصول المياه من ساعتين وربع إلى 28 دقيقة، إضافة الى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة موسمية مباشرة وغير مباشرة وخلق رواج اقتصادي في المنطقة خلال فترة تنفيذ انشطة المشروع.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء لشؤون المحطات أنه تم إنشاء 125 مزرعة بحثية بإجمالي 375 فدانا.