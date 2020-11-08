"الصحة": وفرنا أجهزة تنفس حديثة بمستشفيات العزل والحميات والصدر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن البرتوكول العلاجي المصري لفيروس كورونا يعتمد على درجة الإصابة وتوقيت الإصابة، فالحالة البسيطة يستلزم لها عزل منزلي، وفور تشخيص الحالة يتم صرف أدوية البرتوكول العلاجي لها لمجابهة "كوفيد19".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم توفير عددًا كبيرًا من أدوية البرتوكول العلاجي بالصيدليات، من أجل طرحها للمواطنين الذين يذهبون للأطباء المتخصصين ويقوموا بتشخيص حالتهم بأنهم مصابين بكورونا.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أن أدوية البرتوكول العلاجي الذي تم استحداثه موجود بكثرة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، حيث إن هذا البرتوكول تم عمله منذ أسبوعين، ولم يتم الإعلان عنه حتى تم توفير كل الأدوية التي يتضمنها، " مش بنحط برتوكول ورقي فقط لا يفعل على الأرض".

ووجه الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل في وزارة الصحة، حيث إن البرتوكول لم يُقر إلا بعد توفير كافة الأدوية، كما أنه في المعتاد الأشخاص الذين يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي أو أجهزة دعم التنفس تّكون نتائجهم غير قوية، وهناك أجهزة حديثة تساعد في دفع الأكسجين لجسم المريض، واستطاعت الوزارة مؤخرًا توفيرها.

وأوضح أنه تم توزيع تلك الأجهزة على مستشفيات العزل والحميات والصدر، ورغم أن الأعداد في الفترة الماضية من ناحية الإصابات لم تكن مرتفعة إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم بذل جهدًا كبيرًا وتم إمداد أجهزة وأدوية لتلك المستشفيات فضلًا عن تدريب الأطباء، "قسمنا الأطباء وعملنا لهم دورات ودربناهم مرة واثنين، كنا بنعمل امتحانات ليهم بعد الدورات".

وتابع :" الدورات دي مش عشان الثواب والعقاب، لا إحنا كنا نتأكد من مستوى التحصيل لدى الأطباء، لو الاستيعاب غير جيد نعيد من الأول، كل الأطباء في الصدر والحميات والعزل أصبحوا مدربين تماما".