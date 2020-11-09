صور.. استلام 7 معدات نظافة وإنارة وتوزيع 500 بطانية على فقراء قنا

تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم، استلام دفعة جديدة من معدات دعم منظومة النظافة والإنارة بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 4 ملايين و146 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021 وللنهوض بمنظومة النظافة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضحت السكرتير المساعد إن المحافظة استلمت 4 سيارات برج إنارة سلم كهربائي بتكلفة 2 مليون و550 ألف جنيه مخصصين للوحدات المحلية بقفط ونجع حمادي ونقادة، و2 سيارة قلاب سعة 6 م3 بتكلفة حوالى 978 ألف جنيه مخصصين لمجلس مدينة قفـط، بالإضافة إلى سيارة ونش طبلية بتكلفة 618 ألف جنيه مخصصة لإدارة المرور.

وأكدت أن المحافظة تسعى لتحديث وتطوير الأجهزة والمعدات العاملة بالقطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمى للمستوى الحضارى المرجو من المواطنين .

وفي سياق آخر وزع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية وذلك بمقر مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بحضور الاستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

وأثنى نائب محافظ قنا على الدور الذى تقوم به مؤسسة "مصطفى وعلى أمين الخيرية" في دعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجا استمرارا لدورها الإنساني الرائد منذ نشأتها لتصبح نموذجا مشرفا يُحتذى به في العمل الاجتماعي المتكامل، مؤكدا أن هذا الدور يعزز روح التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المواطنين البسطاء وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توفير حياة كريمة وتحقيق الرعاية الاجتماعية الشاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط ومساندته في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

من جانبه ذكر حسن عثمان أن توزيع البطاطين يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة والمساعدات الخيرية التي تقدمها المؤسسة لدعم شرائح غير القادرين في تلبية احتياجتهم خصوصا مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا أنه تم اختيار المستحقين من خلال قاعدة البيانات المُسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي.