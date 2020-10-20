اجتماع للحكومة استعدادا للتقلبات الجوية: توفير معدات وتشكيل غرف أزمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدني، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكّد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشدداً على استمرار تشغيل كل غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفورى مع أي مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

مدبولي يوجه بإرسال تقارير حالة الجو الأيام المقبلة للمحافظات وأجهزة المدن الجديدة

ووجه مدبولي بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام المقبلة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفوري في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة في أيام ذروة هذه الموجة، المتوقع لها، حسب التقارير، الجمعة، والسبت.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنَّه تمّ استعراض تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على مصر خلال الفترة من اليوم الموافق 20 أكتوبر الجاري، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 من نفس الشهر، حيث تمت الإشارة إلى أنَّه من المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية أحياناً على عدد من مناطق الجمهورية، في حين قد تصل إلى حد السيول بمناطق أخرى كمناطق شمال ووسط سيناء، إلى جانب ما يصاحب ذلك من انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر الجارى على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

استعراض خرائط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة والمناطق والمحافظات المتأثرة بها

كما تمّ استعراض عدد من خرائط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والمناطق والمحافظات المتأثرة بهذه الأمطار، وتقديراً لكمية الأمطار المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وأشار اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ختام الاجتماع، إلى أنَّ الهيئة أتاحت العديد من الوسائل لمتابعة آخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، منها النشرات اليومية التي يتمّ إصدارها من خلال الهيئة، والتنبؤ الأسبوعي لحالة الجو، إلى جانب إمكانية متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذا الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، أو عبر الاتصال المباشر بالهيئة عن طريق أرقام التليفونات المخصصة لاستقبال الاستفسارات على حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة.