عضو الهيئة الاستشارية لترامب: سيعترف بالهزيمة بعد الإعلان الرسمي فقط

قال جابرييل صوما، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الكرة في يد المحكمة العليا والدستور الأمريكي حدد الطريق التي ينتخب بها المرشح للرئاسة، فكل ولاية بها مجلس تشريعي هو الذي يعطي شهادة بالفائز في الولاية، وهناك التجمع الانتخابي ويتكون من أصوات وأقل عدد يجب أن يحصل عليه الفائز منها يبلغ 270 صوتا، ولم يصدر أي قرار من مؤسسات الدولة الأمريكية بالرئيس المنتخب ولكن تم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام الأمريكية واليوم تمت المرافعات أمام المحكمة وننتظر الفصل في المستندات المقدمة.

وأضاف "صوما" في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل أن الدستور كان يلجأ للتصويت عبر البريد للمرضى والمسافرين، ولكن بسبب إجراءات فيروس كورونا "كوفيد 19" الاحترازية، تم اللجوء إلى البريد عبر اقتراح قدمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهذا أدى إلى وجود أصوات لأشخاص متوفاة وأشخاص لم ينتقلوا من عناوينهم القديمة، لافتا إلى أنه في حال إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فإن ترامب سيحترم ذلك وقد يستقبل بايدن في البيت الأبيض بحسب الأصول المتبعة بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عضو الهيئة الاستشارية لترامب، إلى هناك 7 ولايات ستحسم الكتل التصويتية فيها الفائز لأنه لا توجد حتى الآن أي نتائج رسمية فإذا كان بايدن الفائز لماذا تأخر المجلس التشريعي في كل ولاية عن الإعلان عن ذلك عبر شهادة رسمية تفيد بذلك.