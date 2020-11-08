زورا ورقة موعد الضبط والإحضار.. تأجيل محاكمة ضابطين قتلا عاملاً بقنا

قررت محكمة جنايات قنا، في جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي، وشريف عفت مصطفى، بأمانة سر صلاح فراج، ومحمد حسني، وعلاء معتمد، تأجيل محاكمة ضابطي شرطة متهمين بقتل أحد العمال، إلى جلسة الأول من ديسمبر القادم، لتحقيق طلبات الدفاع.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو 2017، إثر اتهام كل من "محمود م. م."، 42 سنة، رئيس مباحث مركز قفط، و"حسن أ."، 28 سنة، معاون مباحث المركز، بتعذيب عامل، مما تسبب في وفاته.

وكشفت التحقيقات قيام الضابطين المتهمين، على مدار يومي 14 و15 يوليو، بتعذيب المجني عليه "سيد محمد سيد"، بتقييده بالقيود الحديدية، وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها، لحمله على الإدلاء بأسماء شركائه في قضية سرقة "توكتوك"، وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية، وأحدثا به إصابات أودت بحياته، كما قاما بالتزوير في أوراق رسمية، وقاما بتغيير موعد ضبط وإحضار المجني عليه.

وحققت النيابة الكلية في محافظة قنا مع الضابطين بعد استدعائهما، وأحالت القضية إلى محكمة جنايات قنا، التي بدأت محاكمتهما في 13 أكتوبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة قنا، وقررت في جلستها الأولى، ضبط وإحضار رئيس مباحث مركز قفط، والإفراج المؤقت عن معاون مباحث المركز، لاتهامهما بتعذيب عامل، حتى وفاته داخل الحجز.