نتائج أولية.. تقدم القائمة الوطنية بـ6 لجان في كفر الشيخ

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في عدد من الدوائر بمحافظة كفر الشيخ، تقدم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، في الصراع على المقاعد المخصصة لنظام القائمة.

في اللجنة الفرعية رقم 52 بمدرسة "وتيرة" الإعدادية، ضمن الدائرة الثالثة، ومقرها الحامول، التي تضم مراكز الحامول وبيلا والبرلس، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 1142 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في القوائم 544 صوتاً لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، و302 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة في نظام القوائم 295 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة بنظام الفردي 26 صوتاً.

وفي لجنة قرية "الرغامة"، التابعة لمركز الرياض، بالدائرة الثانية، أظهرت المؤشرات الأولية لأعمال الفرز، حصول القائمة الوطنية، رمز "كليوباترا"، على 615 صوتاً، مقابل 420 صوتاً لقائمة "تحالف المستقلين"، رمز "الثعلب".

وأظهرت النتائج الأولية للفرز بلجنة مدرسة دسوق الرسمية للغات، بالدائرة الرابعة، والتي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس، تقدم "القائمة الوطنية"، بحصولها على 370 صوتاً، مقابل 266 صوتاً لقائمة المستقلين.

كما اظهرت النتائج الأولية بلجنة مدرسة بيلا الثانوية الجديد عن حصول القائمة الوطنية على 365 صوتا مقابل 561صوتا لقائمة تحالف المستقلين

كما تفوقت القائمة الوطنية رمز كليوباترا وجاءت نتائج فرز الأصوات في لجنة 107 شنو التابعة لمركز كفرالشيخ، حيث حصلت القائمة الوزطنية على 1018 بينما حصلت قائمة المستقلين على 105.

وفي اللجنة رقم 108 بشنو التابعة لمركز كفرالشيخ، حصلت القائمة الوطنية على 1100، بينما حصلت قائمة تحالف المستقلين على 74 صوتا.