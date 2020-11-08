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أبوزيد يحصد 532 صوتا مقابل 187 للشامي في أول لجنة فرعية بالسادات

كتب:

إبراهيم الديهي
11:52 م | الأحد 08 نوفمبر 2020
الفرز ارشيف

الفرز ارشيف

أظهرت النتائج الأولية للفرز في اللجنة 90 ومقرها مركز السادات، تقدم المرشح أحمد أبوزيد دياب بواقع 532 صوتا، بينما حل السيد محمود الشامي في المركز الثاني بواقع 187 صوتا، بينما احتل المركز الثالث عادل طلبة بواقع 98  صوتا. 

وشملت قائمة المصوتين في اللجنة الفرعية، 800 صوتا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 127 صوتا، وبلغ إجمالي عدد أصوات اللجنة  3938  صوتا  . 

وتواصل اللجنة العامة لدائرة منوف السادات سرس الليان، استقبال نتاىج اللجان الفرعية .

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