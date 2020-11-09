لجنة أبو بكر الصديق بدمياط الجديدة: أبو هندية 120 صوتا و داود 710

تقدم ضياء الدين داود المرشح على المقعد الفردي مستقل بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة دمياط الجديدة، حيث حصد 710 أصوات يليه ياسر أبو هندية نقيب المحامين بـ120 صوتا.

وأظهرت النتائج الأولية للفرز تقدم ضياء الدين داود بعدد من اللجان حيث تقدم بصل في لجنة 135 عبدالسلام عارف الابتدائية في دمياط بعدد 225 صوتا يليه ضياء الدين داوود 196 صوتا بينما حصد ياسر أبو هندية نقيب المحامين 73 صوتا.

وفي لجنة 138 مدرسة النصر الإعدادية بنين تقدم ضياء الدين داوود بـ224 صوتا يليه ضياء بصل 182 صوتا فيما حصد ياسر أبو هندية نقيب المحامين 92 صوتا فيما لم يحصد مرشح مستقبل وطن أي صوت.

بينما تقدم ضياء الدين داوود في لجنة 166 المستقبل بدمياط الجديدة حيث حصد ضياء داوود 101 صوت يليه أيمن رخا مرشح مستقبل وطن بـ56 صوتا.

بينما تقدم أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة دمياط بلجنة 81 السواحل كفر البطيخ بعدد 230 صوت ثم مسعود عبد النعيم مرشح فردي مستقل بعدد 98 يليه ضياء الدين داوود بعدد 80 صوت ثم محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري حصد 24 صوت .

وتقدم ضياء الدين داوود ففي لجنة 161 حصد ضياء الدين داوود 323 صوت يليه أيمن رخا 119 ثم ماجد مؤمن 115

وفي لجنة 162حصد ضياء الدين داوود 189 ثم اللواء ماجد مؤمن 66 ثم محمد سامي سليمان 45 صوت مرشح حزب الشعب الجمهوري

وفي لجنة 163 تقدم ضياء الدين داوود ب 198 صوت يليه ماجد مؤمن 85 صوت ثم أيمن رخا 48 صوت