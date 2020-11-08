تحت شعار "ابن البلد يكسب".. السيدات يتصدرن الانتخابات في دمياط

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة دمياط إقبالا متزايدًا خاصة بـ"كفر البطيخ - كفر المنازلة - الناصرية - جمصة" تأييدًا لمرشحيهم، رافعين شعار "ابن البلد يكسب"، حيث شهدت قرية الناصرية دائرة مركز فارسكور، إقبالا متزايدًا من قبل الناخبين الذين أصطفوا طوابير أمام لجنة شهداء الناصرية الابتدائية مسقط رأس الدكتور جمال الزيني، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا.

وتوافد على اللجان أعداد كبيرة من السيدات والرجال الذين حرصوا على المشاركة الانتخابية مصطحبين أطفالهم، ومرتدين الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد -19".

في السياق ذاته شهدت اللجان الانتخابية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، إقبالا من قبل كبار السن خاصة السيدات اللاتي حرصن على الحضور وسط التزامهن بارتداء الكمامات، بينما وفرت مديرية الأمن، كراسي متحركة لكبار السن، لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

فيما شهدت لجان مدينة عزبة البرج إقبالا من قبل السيدات اللاتي حرصن على المشاركة الانتخابية مصطحبين أطفالهن، كما قام العاملين بالوحدة المحلية بالمدينة بأعمال تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية عقب إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وقام مرشحو مدينة فارسكور الـ4 بالسير وسط المواطنين ممسكين بيد بعضهم البعض في مشهد لم يحدث من قبل، من أجل تحميس المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم دون مطالبتهم بالتصويت لأحد دون الآخر، خاصة في ظل الإقبال الضعيف في المدينة والذي لم يتخطى 10%.

وقام المرشحون مجدي البساطي عضو مجلس الشوري سابقا، والمرشح عن حزب مستقبل وطن، وصلاح دعبس المرشح عن المقعد الفردي مستقل والمصرفي محمد بشتو المرشح على المقعد الفردي مستقل، وعصام صبري بشتو المرشح عن المقعد الفردي عن حزب المصريين.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بديوان عام المحافظة بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وتابعت "عوض" سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2020، والتى تجرى بـ338 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.

واطمئنت على انتظام سير عملية التصويت، وتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أن كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قامت بتوفير اللوجيستيات المطلوبة لخلق مناخ آمن للناخبين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وجددت محافظ دمياط، دعوتها لأبناء المحافظة بالنزول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويعد مركز كفر البطيخ، من أكثر المراكز تصويتًا في دمياط، ويخوض 12 مرشحا حزبيًا من أصل 88 مرشحًا ومرشحة، انتخابات النواب بمحافظة دمياط، في الدائرتين الأولى والثانية، حيث يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحًا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب "مستقبل وطن" بـ4 مرشحين، هم: أيمن يوسف رخا، ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد.

فيما دفع حزب "الشعب الجمهوري" بـ محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد، بينما دفع "الوفد" بـ سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى، ودفع "الحرية" بـ عوض العلمي، وخالد سعيد، وحزب "المصريين" بـ وليد عبدالهادي وعصام صبري بشتو، عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتان عن الثانية، وجميعهن مستقلات.