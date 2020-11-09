مؤشرات اللجنة 79 بشبين القناطر: شكري 369 صوتا وفؤاد 155

أعلنت اللجنة الفرعية رقم 79 ومقرها مدرسة الحزانية الثانوية بشبين القناطر، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشح حافظ شكري على 369 صوتا، بينما حصل المرشح سمير صبحي على 155 صوتا، والمرشح محمد عبد الفتاح على 158 صوتا، والمرشح مجدي فؤاد على 155 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة رقم 79 ومقرها مدرسة الحزانية الثانوية بشبين القناطر، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

أظهرت عمليات الفرز باللجنة الفرعية باللجان الفرعية ٩٧ و ٨٢ و٨٣ ومقرها مركز بنها حصول المرشح مجدي سيف علي ١١٩٠ صوت وجمال حجاج ٦٤٣ صوت وجمال فؤاد ٣٩٨ ضوت ومجدي مسعود ١٧٥٥ صوت

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة القليوبية الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج