نائب محافظ القليوبية يدلي بصوته في الانتخابات بالقاهرة: واجب وطني على الجميع

حرص الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، على المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب؛ إذ أدلى بصوته بلجنته الكائنة بمركز شباب التجمع الأول التابع لمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن مصر تسير على خطى التنمية، وأن الانتخابات استحقاق دستوري، لابد من المشاركة بفاعلية به.

وناشد "حماد" مواطني القليوبية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أنها واجب وطني على الجميع؛ للحفاظ على هذا الوطن ودعمه في خطوات التنمية التي يسلكها نحو المستقبل.

وشهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، اليوم، توافدا متوسطا من الناخبين على اللجان، في ثاني أيام الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمراكز ومدن المحافظة.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا، بأنحاء محافظة القليوبية كافة، موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، والمقيدين بجداول الناخبين بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في بيان له، إن اليوم الأول مر بسلام وهدوء، مضيفا أن الغرفه لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة كافة، على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، ودون أي معوقات.

و ناشد "الهجان" المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، نظرا لما سيمثله مجلس النواب من أهمية بالغة في إثراء الحياة السياسية بمصر، واستكمال مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة في الفترة الحالية.

وكثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان، مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت، مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، والمرور على المراكز الانتخابية كافة، كلا في نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات، وتوفير جميع الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.