خبير نظم انتخابية: ترامب خسر الانتخابات بسبب 100 ألف صوت

قال أكرم ألفي خبير النظم الانتخابية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلق تيارًا قويًا غير مسبوق يقدر بنحو 70 مليون أمريكي صوتوا له في الانتخابات الأخيرة وهو تيار قسم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مسبوق.

وأضاف ألفي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة " ON": "لو سألنا إيه هوا الي كسب بايدن؟ أنا هرد وأقول إنه كان ممكن يخسر بـ100 ألف صوت ولو فرزنا هذه الأصوات على مستوى المقاطعات في الولايات الأخيرة سنجد أنهم متنوعون بين النساء أصحاب البشرة الملونة والسمراء بشكل رئيسي ثم يليهم مباشرة الشباب خريجو الجامعات اصحاب التعليم العالي الذين صوتوا عبر البريد".

وحول صنوف المصوتين عرقياً وعمرياً التي ذهبت لكلا المرشحين، قال: "هي ذات التقسيمة الموجودة طول الوقت بين الديموقراطيين والجمهوريين وزادت هذه النسبة بين الشباب والنساء في وقت انتخاب أوباما".

وكشف ألفي، أنه في وقت انتخابات هيلاري كلينتون في عام 2016، صوت النساء بنسبة 2% أقل ممن صوتوا للرئيس بايدن؛ لسببين يحكمها وجود السيدة صاحبة البشرة اللونة، أولهما وجود هاريس صاحبة البشرة السمراء مع بايدن والسبب الثاني الأحداث العنصرية التي شهدتها عدد من الولايات في عهد ترامب حيث إن الأخير عنصري.

وأردف: "ترامب أحدث تياراً قوياً يطلق عليه ترامبست، قد يكون في بعض الأحيان أقوى من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، متممًا: "الإعلام الأمريكي الذي يصدر لنا فكرة أمريكا المبتهجة بعد خسارة ترامب المنقسمة وفوز بايدن وهو في ذات الوقت يخفي فكرة أمريكا المنقسمة وأمريكا التي اصبحت على حد خلاف غير مسبوق ولهذا بايدن ونائبته تحدثا أمس في الخطاب على فكرة الوحدة".