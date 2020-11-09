تقدم مرشح "مستقبل وطن" في اللجنة رقم 78 بـ"حلوان الثانوية بنات"

أسفرت نتائج الفرز في اللجنة رقم 78 ومقرها مدرسة حلوان الثانوية بنات والتابعة للدائرة رقم 19 بحلوان عن تقدم المرشح عن حزب مستقبل وطن عيد حماد، بعدما حصل على 263 صوتا انتخابيا.

بينما جاء في المرتبة الثانية المرشحة عن حزب الشعب الجمهوري منال خليفة بعدد أصوات 189 صوتا، وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح عن حزب مستقبل وطن عبد النعيم حماد بعدد أصوات 177 صوتا، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب المرشح المستقل إبراهيم محجوب بعدد 109 أصوات انتخابية، بينما حصل النائب إسماعيل نصر الدين على 108 أصوات انتخابية ليأتي في المرتبة الخامسة، أما المرتبة السادسة فكانت للمرشح عاصم عطية بعدما حصل على إجمالي أصوات 102 صوت انتخابي.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 78 بمدرسة حلوان الثانوية بنات 6038 صوتا انتخابيا، حضر منهم 994 صوتا، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 753 صوتا انتخابيا، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 241 صوتا انتخابيا.

ويتنافس في الدائرة رقم 19 بحلوان 57 مرشحا فرديا على 3 مقاعد، بينما انحصرت القوائم المنافسة على المقاعد الـ100 في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بين "القائمة الوطنية من أجل مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".