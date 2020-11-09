أشمون تتصدر.. تعرف على نسبة التصويت في لجان الانتخابات بالمنوفية

شهدت لجان الانتخابات في دوائر محافظة المنوفية، مشاركة 725813 ناخبا، من أصل 2 مليون و698 ألفا و758 ناخبا على مستوى المحافظة وبلغت نسبة المشاركة 27%.

وجاءت أعداد الحضور كالتالي، حي شرق 8960 ناخبا، وحي غرب 17978، ومركز شبين الكوم 86197 ناخبا، ومركز أشمون 112754 ناخبا، ومركز منوف 95469 ناخبا، ومركز قويسنا 87388 ناخبا، مركز تلا 57400 ناخب.

فيما حصل مركز الباجور على 86181 ناخبا، ومركز الشهداء 61244 ناخبا، ومركز بركة السبع 63122 ناخبا، ومركز السادات، 32909 ناخبين، ومركز سرس الليان 16211 ناخبا.