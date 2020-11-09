بعد فرز 40 لجنة بدمياط.. "داود" يحصد 11388 صوتا و"بصل" 5375

تقدم ضياء الدين داود في المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى ومقرها دمياط، حيث أظهرت نتيجة فرز 40 لجنة حتى الآن حصوله على 11388 صوتا يليه ضياء بصل بـ5375 صوتا يليه ياسر أبو هندية نقيب المحامين بـ3569 صوتا.

واحتل أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن المركز الرابع بعدد 2865 صوتا وفى المركز الخامس جاء محمد سامي سليمان بعدد 2400 صوت .

و انطلقت صباح أمس السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي "القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة، لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة، على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكل المقرات ومحيطها، ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم