مؤشرات فرز 3 لجان بروض الفرج: تقدم "راضي" و"الرفاعي" يلاحقه

أسفرت النتائج الأولية لفرز 3 لجان فرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين، بدائرة روض الفرج، عن تقدم محمد عبد الرحمن راضي، بإجمالي أصوات حوالي 1251 صوتا، وسط ملاحقة من هاني محمد الرفاعي بإجمالي حوالي 624، ورائد إبراهيم مقدم بحوالي 379 صوتا.

ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل اللجان الفرعية الثلاث بعد فرزها، في انتظار باقي اللجان.

لجنة 16 الفرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بدائرة روض الفرج

محمد عبد الرحمن راضي 377 صوت.

إبراهيم إدوارد إبراهيم 30

محمد فوزي 5

أمل حسني شاذلي 13

رائد إبراهيم مقدم 119

عماد حمدي عبد الرحمن 3

نوزاد سيد 0

مونيكا مجدي 71

مجدي مينا 11

هاني محمد الرفاعي 208

إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب: 5597

إجمالي عدد المصوتين: 1031

الأصوات الباطلة : 194

الأصوات الصحيحة: 837

لجنة 17 الفرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بدائرة روض الفرج

محمد عبد الرحمن راضي 470

إبراهيم إدوارد إبراهيم 23

محمد فوزي 6

أمل حسني شاذلي 7

رائد إبراهيم مقدم 150

عماد حمدي عبد الرحمن 3

نوزاد سيد 1

مونيكا مجدي 84

مجدي مينا 22

هاني محمد الرفاعي 212

إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب: 5597

إجمالي عدد المصوتين: 1120

الأصوات الباطلة: 189

الأصوات الصحيحة: 931

لجنة 18 الفرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بدائرة روض الفرج

محمد عبد الرحمن راضي 404

إبراهيم إدوارد إبراهيم 16

محمد فوزي 4

أمل حسني شاذلي 10

رائد إبراهيم مقدم 110

عماد حمدي عبد الرحمن 4

نوزاد سيد 4

مونيكا مجدي 87

مجدي مينا 18

هاني محمد الرفاعي 204

إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب: 5598

إجمالي عدد المصوتين: 1048

الأصوات الباطلة: 187

الأصوات الصحيحة: 861