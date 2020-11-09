مؤشرات فرز 3 لجان بروض الفرج: تقدم "راضي" و"الرفاعي" يلاحقه
كتب:
حسن شحاته
02:41 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
نتائج الفرز الأولية
أسفرت النتائج الأولية لفرز 3 لجان فرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين، بدائرة روض الفرج، عن تقدم محمد عبد الرحمن راضي، بإجمالي أصوات حوالي 1251 صوتا، وسط ملاحقة من هاني محمد الرفاعي بإجمالي حوالي 624، ورائد إبراهيم مقدم بحوالي 379 صوتا.
ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل اللجان الفرعية الثلاث بعد فرزها، في انتظار باقي اللجان.
لجنة 16 الفرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بدائرة روض الفرج
محمد عبد الرحمن راضي 377 صوت.
إبراهيم إدوارد إبراهيم 30
محمد فوزي 5
أمل حسني شاذلي 13
رائد إبراهيم مقدم 119
عماد حمدي عبد الرحمن 3
نوزاد سيد 0
مونيكا مجدي 71
مجدي مينا 11
هاني محمد الرفاعي 208
إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب: 5597
إجمالي عدد المصوتين: 1031
الأصوات الباطلة : 194
الأصوات الصحيحة: 837
لجنة 17 الفرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بدائرة روض الفرج
محمد عبد الرحمن راضي 470
إبراهيم إدوارد إبراهيم 23
محمد فوزي 6
أمل حسني شاذلي 7
رائد إبراهيم مقدم 150
عماد حمدي عبد الرحمن 3
نوزاد سيد 1
مونيكا مجدي 84
مجدي مينا 22
هاني محمد الرفاعي 212
إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب: 5597
إجمالي عدد المصوتين: 1120
الأصوات الباطلة: 189
الأصوات الصحيحة: 931
لجنة 18 الفرعية بمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بدائرة روض الفرج
محمد عبد الرحمن راضي 404
إبراهيم إدوارد إبراهيم 16
محمد فوزي 4
أمل حسني شاذلي 10
رائد إبراهيم مقدم 110
عماد حمدي عبد الرحمن 4
نوزاد سيد 4
مونيكا مجدي 87
مجدي مينا 18
هاني محمد الرفاعي 204
إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب: 5598
إجمالي عدد المصوتين: 1048
الأصوات الباطلة: 187
الأصوات الصحيحة: 861