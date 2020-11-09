عامر وسليمان والحناوي و"الوطنية" يتقدمون في التجمع والنزهة

كشف المؤشرات الأولية لنتائج عدد من اللجان الفرعية بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، والتي تشمل التجمع والشروق وبدر والنزهة عن تقدم مرشحي مستقبل وطن محمد سليمان ومحمد الحناوي والمرشح المستقل خالد عامر عن بقية المرشحين، فيما تفوقت القائمة الوطنية من أجل مصر على قائمة تحالف المستقلين.

وأسفرت عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية الثلاث، رقم 77 و78 و79، لانتخابات النواب بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، عن تقدم المرشح المستقل خالد عامر، يليه مرشحو حزب مستقبل وطن، محمد سليمان ومحمد الحناوي، فيما تفوقت القائمة الوطنية من أجل مصر على قائمة تحالف المستقلين بفارق كبير.وبينما حصل عامر على 227 صوتا في اللجنة رقم 77، تلاه سليمان 171 صوتا، والحناوي بـ121 صوتا، وتكررت نفس النسب بينهم في اللجنة رقم 78 حيث حصل عامر على 268 صوتا، وسليمان على 169 صوتا، والحناوي على 128 صوتا.

لكن بينما انخفضت أصوات عامر في لجان انتخابية بمناطق أخرى، احتفظ مرشحي مستقبل وطن بتقدمهما، ففي اللجنة رقم 2 بالنزهة، حصل عامر على 25 صوتا فقط، بينما حصل سليمان على 113 صوتا، والحناوي على 85 صوتا، وهو ما ارجعه مندوبين لمرشحي مستقبل وطن إلى انحصار شعبية عامر في التجمع الخامس.

وفي اللجنة رقم 78 حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 419 صوتا، فيما حصلت قائمة تحالف المستقلين على 126 صوتا، من أصل 672 صوتا مسجلين باللجنة، حيث واصلت تفوقها في بقية اللجان، وحصلت في اللجنة رقم 77 على 361 صوتا، مقابل 137 صوتا لقائمة تحالف المستقلين.