"بالورقة والقلم" يستطلع آراء الخبراء في فوز "بايدن" بالانتخابات

قال الدكتور حسام بدراوى، الكاتب والمفكر السياسى، إن فوز جو بادين، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تطور طبيعي لعظمة الديمقراطية الأمريكية.

وأضاف بدراوي خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخرج أسوأ ما في المجتمع الأمريكي، خلال فترة الأربع سنوات"، لافتا إلى أنه أخرج التعصب والفوضى ونقل صورة ذلك للعالم، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق خرج من العديد من الاتفاقيات العالمية ولا يصح أن تكون قائد وتتخلى عن مسؤوليتك تجاه العالم، مضيفا أن هذه الانتخابات كانت استفتاء على ترامب.

حسام بدراوي: الإخوان لا يعوا أن ثورة 30 يونيو حدثت في وجود الديمقراطيين

وأوضح أن تعامل مصر مع الولايات المتحدة في ظل قيادة جو بايدن سيعتمد على قوة مصر الاقتصادية والعسكرية، لافتا إلى أن الوضع في أمريكا قائم على دولة المؤسسات، فالقرار السياسي لا يتخذ منفردا، لافتا إلى أن تنوع مصر في علاقتها الخارجية خلال الفترة الأخيرة سيكون له عامل في التعامل مع الولايات المتحدة، فالأوضاع المصرية فرضت نفسها على الديمقراطيين.

وأشار بدراوي إلى أن الإخوان لا يعوا أن ثورة 30 يونيو حدثت في وجود الديمقراطيين، مطالبا بتواصل شعبي مع المؤسسات الأمريكية خلال الفترة المقبلة لتوضيح الأمور وما يحدث في مصر.

من جانبه قال السفير حسين هريدي، إنه متفائل بانتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب سيختفي من المشهد.

وأضاف هريدي خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد أن ترامب دمر الشرق الاوسط خلال الأربع سنوات الماضية، وفي مقدمة ذلك الصراع العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أن بايدن آخر الساسة الأمريكان الكبار الذين خرجوا بعد الحرب العالمية الثانية وأشبها بجورج بوش الأب.

وأشار هريدي إلى أن الولايات كانت تقود المجتمع الدولي باستثناء الأربع سنوات الذي حكم فيهم ترامب، مؤكدا أن براك أوباما الرئيس الأمريكي السابق كان يحاول إشراك بايدن عندما كان نائبا له في كل قراراته.

هريدي: السلطة الفلسطينة أكبر رابح في المنطقة العربية بفوز بايدن

وأكد أن السلطة الفلسطينة أكبر رابح في المنطقة العربية، من فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.، لافت أن الإدارة الجديد لأمريكا ستصمت عن الكلام في صفقة القرن، مؤكدا أن أمريكا ستعود إلى الأتفاقية النووية مع إيران، وإلى اتفاقية المناخ.

وأوضح هريدي إلى أن مصر لها وضعية خاصة بالنسبة للولايات منذ الخمسينيات، فهي رمانة الميزان في المنطقة، وله تأثير على مجريات الأمور في المنطقة لم يتغير.

هريدي: مشاكلنا مع العالم الخارجي لم تحل بعقلية القرن العشرين

ولفت إن مشاكلنا مع العالم الخارجي لم تحل، بعقلية النصف الأول من القرن العشرين، موضحا أن القرار في أمريكا لا يتخذ كما يتخذ في دول الشرق الأوسط، فالعملية هناك معقدة، فهناك مراكز دراسات تبحث كل الأمور قبل اتخاذ القرارات.

وأشار هريدي إلى أن مصر تهمل التعامل مع الكونجرس الأمريكي، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك اتصال ممنهج بدون أي حساسيات معهم ويجب أن نرد ردود منطقية عما يحدث في مصر.

محمد عز العرب: هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا

وقال الدكتور محمد عز العرب خبير شؤون الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بسبب ما تفعلة إدارة أردوغان للبلاد.

وأضاف عز العرب خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، إننا لا تستطيع أن تفصل الوضع الداخلي في تركيا عن الخارجي فتتدخلاتها في الدول الحليفة لأمريكا سيؤثر في العلاقات مع الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن حجم اللوبي التركي كان على درجة مع ترامب لا يمكن الاستهانة به.

وأشار عز العرب إلى أن الديمقراطية الراسخة تصحح نفسها، والانتخابات الأخيرة كانت استنفتاء على ترامب، وما حدث خلال الـ 4 سنوات أخفي المعالم الواضحة في الإدارة الأمريكية.

عماد الدين حسين: زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر له دلالة كبيرة

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر له دلالة كبيرة على أهمية مصر في المنطقة.

وأضاف حسين خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد خلال زيارته أن بلاده تقن كل الاحترام للدين الإسلامي، مؤكدا أن فرنسا لديها مجموعة من الثوابت وهي حرية الرأي والتعبير، وجئنا هنا للتأكيد لأكبر دولة في الوطن العربي أننا نحترم الدين الإسلامي.

وأشار حسين إلى أنه أكد لوزير خارجية فرنسا، أن هناك دول استغلت حملة مقاطعة البضائع الفرنسية لصالحها على رأسهم تركيا وقطر وإيران.