اللجنة الفرعية بالسيدة زينب: سليم يحصل على 36696 صوتا وفرج 1340

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2020 نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، بدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر محافظة القاهرة، حيث إنه يحق للانتخاب بالدائرة ٢٣٤٨٦٦ ناخبا، وقال رئيس اللجنة إن ٨٥٠٧٠ ناخبا أدلوا بأصواتهم، الأصوات الصحيحة ٦٧١٤٦، والأصوات الباطلة ١٦١٠٩.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على ٧١٦٩٤ صوتا، قائمة تحالف المستقلين حصلت على ٤٨٥٠ صوتا.

وبالنسبة المقعد الفردي، جاءت ترتيب الأعضاء الحاصلين على الأصوات كالآتي

الطاهر عبدالحميد محمود سليم 36696

هانئ محمد رجاء عمر إبراهيم 1962

أشرف كمال محمد حسين ١٤٥٤٦

سامح أحمد محمد محمد الوش 1259

تامر سمير مصطفى سعدالدين 1490

محمد على إبراهيم أحمد 1454

نبيل فتح الله عبدالمطلب 1129

عاطف عبده على يوسف 9085

طلعت هاشم محمد فرج 1340

وشهدت لجان السيدة زينب والدرب الأحمر، خلال يومي الانتخابات الجولة الأولى للمرحلة الثانية، إقبالا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتصدرت المرأة والشباب المشهد الانتخابي، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

والجدير بالذكر أن 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة، استقبلت في النظام الفردي المرشحين، وهي "القليوبية، والقاهرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد والإسماعيلية، ودمياط، وجنوب سيناء وشمال سيناء".