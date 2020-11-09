عدم حسم أي مرشح لنتائج انتخابات بندر المنصورة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية ومقرها مدينة المنصورة عن عدم حسم أي مرشح الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي السبت والأحد لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من بين 43 مرشحا خاضوا الانتخابات وبالتالي تجرى جولة للإعادة بها.

وجاءت تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وحصل المرشح وحيد رمضان فوده، مرشح حزب مستقل وطن، على 35523 صوتا، فيما حصل المرشح المستقل أحمد سلام الشرقاوى على 25299 صوتا، ومحمد البسيوني، مرشح حزب الشعب الجمهوري على 22414 صوتا، والمرشح المستقل نبيل أبو وردة 13616 صوتا، محمد الشناوي 11436 صوتا وذلك في أصوات الداخل يذكر أن انتخابات مجلس النواب تجري في محافظة الدقهلية والتي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.