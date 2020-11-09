خروج رئيس "نقل النواب" من السباق الانتخابي بالمنوفية

أعلنت اللجنة العامة بدائرة بركة السبع وقويسنا الانتخابية، في محافظة المنوفية، وصول 4 مرشحين لجولة الإعادة للمنافسة على مقعدين، وهم عصمت زايد، ومحمد حمدي، ومنير مندور، وعبدالحكيم التعلب.

وشهدت دائرة بركة السبع وقويسنا، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة النقل والمواصلات والمرشح عن حزب مستقبل وطن من السباق الانتخابي.

كما أعلنت اللجنة العامة بدائرة بركة السبع وقويسنا، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 86240 صوتا انتخابيا، بينما حصل تحالف المستقلين على 60701 صوت انتخابي.

وتشمل محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألفا و758 ناخبًا داخل "926" لجنة فرعية و512 مقراً انتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.