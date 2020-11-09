حفيد السادات ونصير وجعفر وخليف في الإعادة بدائرة تلا والشهداء

أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات في دائرة تلا والشهداء، بمحافظة المنوفية، عن الإعادة بين كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس أنور السادات، بواقع 28530 صوتا انتخابيا، بينما حصل عبدالحفيظ نصير على 26283 صوتا انتخابيا.

كما حصل إبراهيم خليف على 21140 صوتا انتخابيا، بينما حصل علاء جعفر على 20289 صوتا انتخابيا، كما شهدت الإنتخابات في دائرة تلا والشهداء، خروج الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب الحالي عن السباق الإنتخابي من السباق الإنتخابي بعد حصوله علي 16022 صوتا انتخابيا.

وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات في دائرة تلا والشهداء، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 56595 صوتا انتخابيا، بينما حصل تحالف المستقلين على 52165 صوتا انتخابيا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 20537 صوتا انتخابي.

وتشمل محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألف و758 ناخبًا داخل "926" لجنة فرعية و512 مقراً انتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.

ويتضمن تقسيم محافظة المنوفية: عدد المقاعد 11، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 168، عدد المستقلين 141، عدد الحزبيين 27.

وقد أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة الالتزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.