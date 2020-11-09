اللجنة العامة بمدينة نصر تعلن النتائج الأولية: السلاب 91078 صوتا وبخيت 7593

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة السادسة مدينة نصر ومصر الجديدة، النتائج الأولية، للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والتي أجريت على مدار يومي السبت والأحد في 13 محافظة.

وبلغ عدد الحضور 155778، بواقع عدد 126396 صوتا صحيح، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 29382 .

وأسفرت النتائج عن تفوق القائمة الوطنية من أجل مصر، بـ114506 صوتا، فيما حصلت قائمة تحالف المستقلين على 11890.

بينما أسفرت النتائج الأولية للفردي، عن حصول محمد مصطفى السلاب، على أعلى الأصوات بـ91078 صوتا، تلاه طارق شكرى 69990 صوتا، ثم عمرو السنباطي بـ47039 صوتا، ثم سمر فودة 26323 صوتا، وحصل تامر الشهاوي على 14467 صوتا، وحمدى بخيت 7593 صوتا.

وشهدت الدائرة منافسة حادة كما اعتادت على مدار الدورات التشريعية الماضية، والمعروفة باسم "دائرة الصفوة"، والتى يتنافس عليها 54 مرشحا على النظام الفردى مقابل 3 مقاعد فقط من إجمالى مقاعد مجلس النواب.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في دوائر 13 محافظة هي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".