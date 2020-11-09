النتائج النهائية للجان العامة لانتخابات النواب في السويس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، نتائج الجولة الأولى للانتخابات بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، داخل الصالة المغطاة بحي السويس.

ويبلغ إجمالي عدد الكتلة التصويتية 460756 صوتا، والأصوات الباطلة 18477، وعدد الأشخاص الذين أدلوا بصوتهم 87939 ألفا، والأصوات الصحيحة 69462.

وحصل المرشح الفردي حسن عيد، عن حزب مستقبل وطن، على 23030 صوتا، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري 20524 صوتا، والمرشح جلال مازن 17727 صوتا، والمرشح أحمد مراد، فردي، 8556 صوتا.

أما القائمة الوطنية من أجل مصر، فخصلت على 50775 صوتا، وقائمة نداء مصر 18687 صوتا.

وتضم محافظة السويس 140 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب موزعة على 54 مقر انتخابي، وبها مقعدين ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدين للفردي يتنافس عليهما 34 مرشحا، وتبلغ القوى التصويتية للسويس 466 ألف ناخب، يختارون من يمثلهم في البرلمان عبر الاقتراع داخل 140 لجنة موزعة على 54 مقرا انتخابيا.