أمريكا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا لليوم الرابع على التوالي

سجلت الولايات المتحدة، 126 ألفا و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على مدار يوم أمس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 9 ملايين و860 ألفا و558 إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأفادت الجامعة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، بأنه جرى تسجيل 1040 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 237 ألفا و113 وفاة.

يشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية التي جرى تسجيلها أول أمس، تخطت حاجز الـ120 ألف إصابة، لليوم الثالث على التوالي.