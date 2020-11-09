طنطاوي وحجازي يتقدمان في أصوات دائرة كفر الشيخ و"قلين"

أظهرت المؤشرات الأولية، في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، اليوم الإثنين، تصدّر المرشح أحمد الطنطاوي، مرشحي الدائرة في الحصول على أعلى الأصوات.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، حصول أحمد الطنطاوي على 38175 صوتًا، ويليه مرشح حزب الوفد المهندس باسم حجازي، وحصل على 24296 صوتًا، وياسر منير، وحصل على 19642 صوتًا.

كما حصل المرشح أيمن الأتربي وحصل على 16720 صوتًا، واللواء مراد القطان وحصل على 16092 صوت، واللواء مصطفى زرارة، وحصل على 15372 صوت، والشحات منصور، وحصل على 14622 صوتًا.

وأكّد مصدر مسؤول بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، أنَّ اللجنة العامة بالدائرة الأولى بكفر الشيخ، مازالت تستقبل محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية.