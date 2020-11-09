البيان الإحصائي لدائرة مركز المنصورة تؤكد عدم حسم أي مرشح لنتائج الفرز

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز المنصورة عن عدم حسم أي مرشح الانتخابات التي أجريت علي مدار يومي السبت والأحد، لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من بين 45 مرشحًا خاضوا الانتخابات، وبالتالي تجرى جولة للإعادة بها، دون الـ3 نواب الذين خرجوا من المنافسة لعدم حصولهم على أصوات تؤهلهم للإعادة.

وجاءت تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكّيد أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وحصل المرشح حسن المير على 26353 صوتًا، ومحمد إسماعيل الشريف على 24888 صوتًا، وجمال سعد الزهيري على 18391 صوتًا، ومحمد علاق على 27842 صوتًا وذلك في أصوات الداخل.

وخرج من المنافسة كل من النائب محمد عقل والنائب خالد حماد والنائب السيد حجازي.

يُذكر أنَّ انتخابات مجلس النواب تجرى في محافظة الدقهلية والتي تقع ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدًا التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليها قائمتين.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً، من بين 100 مقعد موزعة على 6 محافظات وهي: "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

ومن المقرر أنَّ تعلن النتيجة رسميًا يوم 15 نوفمبر بعد إضافة عدد أصوات المصريين فى الخارج، وستجري الإعادة يومي 7 و8 من ديسمبر الشهر المقبل، وعدد المقاعد المخصص للدائرة 3 مقاعد.