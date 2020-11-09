جامعة بني سويف تعلن إصابة طالب وموظفين بـ"كورونا" وعزلهم منزلياً

كشف رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا"، بين أحد الطلاب واثنين من الموظفين، الذين يخضعون حالياً للعزل المنزلي، مؤكداً أن الجامعة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد، سواء داخل الحرم الجامعي أو في جميع مباني وكليات الجامعة، سواء بارتداء الكمامات الواقية، وفرض التباعد الاجتماعي داخل المدرجات والقاعات، وغيرها من الإجراءات الوقائية، التي تضمنت التوقيع ببصمة الوجه للموظفين.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات لـ"الوطن" صباح اليوم الاثنين: "لدينا 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، بينهم حالة لطالب بكلية العلاج الطبيعي، وحالتان لموظفين اثنين، وجميعهم يخضعون للعزل المنزلي، ويتلقون العلاج اللازم وفق البروتوكول، ولدينا اتصالات معهم، تؤكد استقرار حالتهم".

وأضاف أنه تم أيضاً الاشتباه في حالتين داخل المدينة الجامعية، وتم إخضاعهما للفحوص والتحاليل اللازمة، التي أثبتت "سلبية" عيناتهم، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة قررت عزلهم احترازياً داخل المدينة الجامعية، رغم ثبوت عدم إصابتهم، وذلك لطمأنة باقي الطلاب والعاملين بالمدينة.

ولفت "حسن" إلى أنه قرر، قبل عدة أيام، إحالة 5 من العاملين بالجامعة للتحقيق، بسبب عدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال زيارة مفاجئة للمركز الطبي التخصصي، لمتابعة سير العمل، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا"، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووجه رئيس الجامعة الطلاب والعاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامتهم.

وأعلن رئيس جامعة بني سويف، في وقت سابق، عن تنظيم كلية الطب البشري عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس الجامعة رقم 189، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، لافتاً إلى أن الجامعة شديدة الحرص على المشاركة المجتمعية لخدمة مجتمع بني سويف، ونشر الوعي بمدى خطورة فيروس "كورونا" وأعراضه، وطرق الوقاية منه، من خلال اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق التعقيم والتطهير المتنوعة.